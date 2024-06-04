Slovenya Filistin'i resmen tanıdı! Avrupa Birliği'nde 10'uncu ülke oldu

04 Haziran 2024 23:03 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 23:26

Slovenya parlamentosunun bu adımıyla 27 ülkeli Avrupa Birliği'nin Filistin devletini resmen tanıyan 10. üyesi oldu. Geçtiğimiz hafta İspanya, Norveç ve İrlanda tanıma kararını duyurmuştu.

Slovenya’nın 90 sandalyeli parlamentosunda yapılan oylamada Filistin devletinin tanınmasına yönelik kararname 52 evet oyuyla onaylandı. Geri kalan milletvekilleri ise oylamaya katılmadı.

"BİZ 1000 YILDIR BU HAKKIN HAYAL KURDUK, NE YAZIK Kİ FİLİSTİN ULUSU BU HAKKI ELDE EDEMEDİ"

Slovenya Başbakanı Robert Golob, oylama öncesi yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizle Filistin'in tanınması konusunu bu yılın şubat ayında konuşmaya başladık. O zamanki değerlendirmemiz şuydu; henüz zamanı değil. Biz Slovenler 1000 yıldır bu hakkın hayalini kuruyorduk. Bunu 33 yıl önce elde ettik. Ne yazık ki Filistin ulusu bu hakkı henüz elde edemedi” dedi.

Birleşmiş Milletler'in 3'te 2'sinden fazlasını oluşturan 140'tan fazla ülke Filistin devletini tanıyor.