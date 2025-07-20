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 | Berrak Arıcan

Slovenya'da 'destekli ölüm' yasallaştı! Tartışmalar başladı

Slovenya'da meclis, destekli ölüm yasasını oyladı. Ölümcül hastalığı olan yetişkinlerin hayatlarına son verme hakkı tanıyan yasa kabul edildi.

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Slovenya'da 'destekli ölüm' yasallaştı! Tartışmalar başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 14:20

Meclisi, ölümcül hastalığı olan yetişkinlere hayatlarına son verme hakkı tanıyan yasayı kabul etti. Mecliste yapılan oylamada için 50 milletvekili evet, 34 milletvekili hayır, 3 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Mecliste onaylanan yasaya göre, Slovenya'da tüm tedavi seçeneklerinin tüketildiği, dayanılmaz acılar çeken vakalarda destekli ölüme izin verilecek.

Slovenya'da 'destekli ölüm' yasallaştı! Tartışmalar başladı

RUHSAL HASTALIKLAR ONAYLANMAYACAK

STA haber ajansı, yasanın gelecek haftalarda yürürlüğe gireceğini bildirdi. Ruhsal hastalık kaynaklı acı çekenler için "destekli ölüm yasası"nın uygulanmayacağı kaydedildi.

Muhafazakar Slovenya Demokrat Partisinden (SDS) bazı milletvekilleri, tasarıyı kınayarak en savunmasız olanlar için yaşamın değerinin küçümsenmesine kapı araladığını savundu.

Bu arada, Slovenya'da geçen yıl gerçekleştirilen referandumda halkın yüzde 55'i destekli ölüm için evet oyu kullanmıştı.

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ETİKETLER
#slovenya
#ötanazi
#Ölümcül Hastalık
#Destekli Ölüm
#Ruhsallaştırma
#Dünya
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