Slovenya'da milletvekili parlamentonun çatısında intihara kalkıştı: 'Bu ülkeye yaptıkları doğru değil'

Avrupa ülkesi Slovenya'da muhalefetteki Sloven Demokrat Partisi'nden (SDS) milletvekili Andrej Hoivik, parlamento binasının çatısına çıkarak intihar tehdidinde bulundu.

Parlamentonun çatısından etraftaki vatandaşlara seslenen Hoivik, Başbakan Robert Golob dahil olmak üzere kimseyi bu durumdan suçlu bulmadığını dile getirdi.

Hoivik, "Bu ülkeye yaptıkları şeyler doğru değil" şeklinde bağırdı. Hoivik'in olay sırasında çatıdaki bir kadına seslenerek, "Lütfen, eğer bir adım daha atarsan aşağı atlayacağım" dediği duyuldu.

İNTİHAR GİRİŞİMİNİN NEDENİ BİLİNMİYOR

Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Milletvekili Hoivik, itfaiye ekipleri tarafından çatıdan sağsalim indirildi. Polis, olayda kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

Hoivik'in intihar girişiminde bulunma nedeni bilinmezken, Slovenya medyası milletvekilinin kriz geçirdiğini ve son haftalarda yorgunluk ve duygusal tükenmişlik belirtileri gösterdiğini aktardı.

SDS lideri ve eski Başbakan Janez Jansa sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dayan Andrej Hoivik, yalnız değilsin" ifadelerini kullandı.

SDS parlamento grubundan yapılan açıklamada da, "Bazen hayatın karşımıza çıkardığı imtihanlar çok ağır olabiliyor. Herkesten anlayış ve bekliyoruz" denildi.