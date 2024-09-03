Slovenya’dan Orta Doğu hamlesi: BMGK dönem başkanlığında dikkatleri çekecek!

03 Eylül 2024 21:11 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 21:24

Slovenya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dönem başkanlığında Orta Doğu'daki gelişmelere odaklanacak. Slovenya, eylül ayı boyunca temel odak noktasının Orta Doğu'daki gelişmeler olacağını açıkladı. Slovenya'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar, ülkesinin BMGK dönem başkanlığını Sierra Leone'dan devralması vesilesiyle basın toplantısı düzenledi.

ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Slovenya Başbakanı Robert Golob'un başkanlığında 25 Eylül'de üst düzey katılımlı bir oturum düzenleyeceklerini ifade eden Zbogar, burada Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuka bağlılığın ele alınacağını aktardı.

“DÜNYA İSTİKRARSIZ BİR YERE DÖNÜŞÜYOR”

Zbogar, BMGK kararlarının uygulanması ve geleceği güvence altına almak için çok taraflı sistemin güçlendirilmesinin görüşüleceğini, BMGK'nın "geçerliliğin" de ele alınacağını söyledi. Mevcut krizler ışığında en büyük sıkıntıları çocuklar ve kadınların çektiğine işaret eden Zbogar, "Dünya giderek daha istikrarsız bir yere dönüşüyor. Kurallara saygı duyulmuyor ve kargaşa artıyor. Tekrar güven inşa etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Zbogar, bu çerçevede BM Şartı'na tam saygı duyulması ve maddelerine uyulmasının önem taşıdığının altını çizerek, BMGK üyelerinin de daha etkili olmak için "oturup bir düşünmesi" gerektiğini söyledi.

ORTA DOĞU’YA ODAKLANILACAK

Büyükelçi Zbogar, BMGK dönem başkanlığı boyunca Orta Doğu'daki gelişmelerin temel odak noktaları olacağını dile getirdi. Yarın BMGK'de Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelerle birlikte esirlerin durumunun görüşüleceğini bildiren Zbogar, 26 Eylül'de ise Arap Ligi'nin de katılımıyla üst düzey Orta Doğu oturumu düzenleneceğini anlattı.

Zbogar, aynı zamanda Gazze'ye insani yardım mekanizması ve yasa dışı yerleşim yerleri ile Gazze'nin yeniden inşasının da ayrı oturumlarla ele alınacağı bilgisini verdi. Gazze'de ateşkes sağlanmasının önemini vurgulayan Zbogar, "Bu acının sona ermesi gerekiyor." dedi. Zbogar, her toplantıda Gazze'deki korkunç gelişmeleri ele aldıklarını ve sorumluluk taşıyan bir konsey üyesi olarak bunları dinlemenin çok zor olduğunu ifade etti.