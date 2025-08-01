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 | Onur Kaya

Slovenya'dan tarihi karar! İsrail ile silah ticaretini yasaklayan ilk AB ülkesi oldu

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Batılı ülkeler ses çıkarmaya başladı. Fransa, İngiltere gibi ülkelerin Filistin'i resmen tanıyacaklarını duyurmasının ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Slovenya İsrail'e silah ticaretini yasaklayarak, söz konusu kararı alan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.

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Slovenya'dan tarihi karar! İsrail ile silah ticaretini yasaklayan ilk AB ülkesi oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 07:01
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 07:42

Slovenya, Filistin'de ’ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail’e karşı adımlar atmaya devam ediyor. Slovenya, Başbakan Robert Golob'un talimatıyla İsrail ile tüm silah ticaretinin yasaklandığını açıkladı.

Slovenya'dan tarihi karar! İsrail ile silah ticaretini yasaklayan ilk AB ülkesi oldu

İSRAİL'LE SİLAH TİCARETİNİ YASAKLAYAN İLK AB ÜLKESİ

Slovenya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Slovenya, İsrail ile silah ithalatını, ihracatını ve transit geçişini yasaklayan ilk Avrupa ülkesidir" ifadeleri kullanıldı. ’nin iç anlaşmazlıklar ve bölünmüşlük nedeniyle bu konuda somut tedbirler alamaması nedeniyle bağımsız olarak hareket edildiğini aktaran hükümet, Gazze Şeridi’nde insani yardımların kasıtlı olarak engellendiğine ve bu nedenle insanların öldüğüne dikkat çekti. Hükümet, Gazze için harekete geçmenin her sorumlu devletin görevi olduğu vurguladı.

Slovenya'dan tarihi karar! İsrail ile silah ticaretini yasaklayan ilk AB ülkesi oldu

Hükümet, ayrıca Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e askeri silah ve teçhizat ihracatı için herhangi bir izin vermediği belirtti.

İSRAİLLİ 2 BAKANI İSTENEMEN KİŞİ İLAN ETMİŞTİ

Slovenya, geçtiğimiz haftalarda AB ülkeleri arasında yine bir ilke imza atmış ve İsrailli 2 aşırı sağcı bakanı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Slovenya hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kilit koalisyon ortakları olan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'i "istenmeyen kişi" ilan ederek, ülkeye girişlerinin yasaklamıştı. Hükümet, aşırı sağcı bakanları soykırıma varan açıklamalar yapmakla, şiddeti ve Filistinlilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesini teşvik etmekle suçlamıştı.

Öte yandan Haziran 2024'te Slovenya parlamentosu, İrlanda, Norveç ve İspanya'nın ardından devletini tanıyan bir kararnameyi kabul etmişti.

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ETİKETLER
#ab
#gazze şeridi
#filistin
#silah ticareti
#İsrail-slovenya
#Dünya
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