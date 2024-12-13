SMO Münbiç ve Deyrizor'un ardından Tişrin Barajı'nı da terör örgütü PKK/YPG'den arındırdı

13 Aralık 2024 16:17 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 17:09

Suriye Milli Ordusu (SMO), Münbiç ve Deyrizor'un ardından Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nı da terör örgütü PKK/YPG'den temizledi. Bölgedeki 2 kadın teröristin yakalandığı görüntüler de ortaya çıktı.

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Suriye​'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriye Milli Ordusu (SMO) da Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında ülkeyi terör örgütü PKK/YPG​'den arındırmaya başladı. 27 Kasım'da Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün Halep'e sürpriz saldırısıyla beraber SMO'nun operasyonlarıyla Münbiç​ ve Deyrizor terörden arındırıldı.

Son olarak SMO, özellikle doğu kesimde yer alan illerin su ve elektrik kaynağının büyük bölümünü sağlayan Tişrin Barajı'nı, terör örgütü PKK/ Ypg'nin işgalinden kurtardı. 2015 yılından beri PKK/YPG terör örgütünün işgalindeydi.

Barajın ele geçirildiği operasyonda 2 kadın teröristin yakalandığı anlara dair görüntüler de paylaşıldı.

TİŞRİN BARAJI'NIN ÖNEMİ

Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan ve Fırat Nehri üzerindeki önemli barajlardan biri olan Tişrin, şu ana kadar ele geçirilen en büyük ve önemli baraj. Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i Tişrin, Tabka ve Baas barajlarından karşılanıyor.

Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/ Pkk'nın eline geçmişti. Baraj, terör örgütünün Fırat'ın batısında işgal ettiği ilk nokta olmuştu. ABD, Ocak 2016'da barajda üs kurmuştu.