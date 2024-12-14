SMO Süleyman Şah Türbesine girecek!

14 Aralık 2024 18:11 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 18:12

Suriye’deki devrimin ardından gözlerin çevrildiği bölgede Suriye Milli Ordusu, Süleyman Şah Türbesine girmeye hazırlanıyor. SMO ve YPG arasındaki anlaşma maddelerinden biri olan Süleyman Şah Türbesi’yle ilgili yeni adım bekleniyor…

Fırat Nehrinin batısını PKK/YPG​ terör örgütünden temizleyen Suriye Milli Ordusu​ (SMO), Süleyman Şah Türbesine girmeye hazırlanıyor. PKK/YPG terör örgütünü Münbiç​'ten arındıran SMO güçleri, rotayı Süleyman Şah Türbesine çevirdi.

GÖRÜŞMELER YAPILDI

Fırat Nehri kıyısına ulaşan SMO askerleri ile PKK/YPG terör arasında geçici ateşkes ilan edilirken, PKK/YPG terör örgütünün Süleyman Şah Türbesinden çekilmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirildiği öğrenildi.

SMO ve YPG arasındaki anlaşma maddelerinden biri de Süleyman Şah Türbesi’ydi. Bölgeden geriye çatışmaların izlerinin kaldığı görülüyor.

ANLAŞMANIN MADDELERİ ŞÖYLE:

-Münbiç ve Kırsalı Boşaltılacak: PKK/YPG’li teröristler ve aileleri, Münbiç şehrindeki ve kırsalındaki tüm mevzilerinden çekilecek.

-Karakozak ve Süleyman Şah Türbesi Çevresi Boşaltılacak: PKK/YPG unsurları, Karakozak köyü ve Süleyman Şah Türbesi etrafındaki tüm kontrolü terk edecek ve bölge Suriye Milli Ordusu’na devredilecek.

-Elektrik Hizmetleri Yeniden Aktif Edilecek: Tışrin Barajı’ndan çekilme sonrası, elektrik hizmetleri uluslararası çalışanların gözetiminde yeniden sağlanacak. Tarafların baraj çevresinden çekilmesiyle elektrik üretimine devam edilecek.

-Tışrin Barajı Sivil Otoritelere Devredilecek: Tışrin Barajı’ndan hem PKK/YPG hem de diğer silahlı gruplar çekilecek. Barajın idaresi sivil otoritelere bırakılacak.

Süleyman Şah Türbesi, etrafındaki çatışmalar nedeniyle Suriye'nin Halep kentine bağlı Karakozak köyünden 22 Şubat 2015'te Şah Fırat Operasyonu kapsamında Türkiye sınırındaki Suriye'nin Eşme köyüne nakledilmişti.