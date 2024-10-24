Sokak ortasında canice infaz edildi: Dehşet anları kamerada

24 Ekim 2024 15:15 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 15:15

Brezilya'nın Petrolina kentinde yaşayan 36 yaşındaki kişisel antrenör Giovanny Diniz Carvalho, evinden çıkarken maskeli ve silahlı bir saldırgan tarafından sokakta canice öldürüldü. Eşini aylar önce trajik bir şekilde kaybeden 3 çocuk babası Carvalho'yu öldürdüğünden şüphelenilen 35 yaşındaki bir askeri polis memuru olayla ilgili tutuklandı.

Brezilya'nın Petrolina kentinde eşini trajik bir kazada aylar önce kaybetmiş ve 3 küçük çocuk babası olan kişisel antrenör 36 yaşındaki Giovanny Diniz Carvalho adlı bir adam, küçük kızının önünde maskeli bir silahlı saldırgan tarafından vurularak canice öldürüldü.

Carvalho, evinden çıkarken kendisini hedef alan maskeli silahlı saldırgandan umutsuzca kaçmaya çalışırken, rahatsız edici güvenlik görüntüleri ortaya çıktı.

YAŞAMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ

Turuncu ceketli ve spor ayakkabılı silahlı adam yakın mesafeden birden fazla el ateş ederken, gömleksiz ve eşofmanlı olan Carvalho boş sokakta yaşamak için mücadele etti.

Carvalho, ancak saldırganın kaldırımda yatarken başının arkasına en az bir kurşun sıktığı görüldükten sonra mücadele etmeyi bıraktı.

Bir kadının evden çıkıp Carvalho'nun cesedine doğru koştuğu görülüyor. Görüntüler kesildiğinde kadının nabzını kontrol ettiği görülüyor.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE İNFAZ EDİLDİ

Görgü tanıkları vahşi infazın en büyük kızının gözleri önünde gerçekleştiğini söyledi. 6 yaşındaki kızın babaannesiyle birlikte evde olduğu ve cinayetin işlenişini gördüğü bildirildi. Carvalho'nun 2 küçük çocuğunun (2 yaşında bir kız ve 1 yaşında bir erkek) uyuduğu belirtildi.

35 yaşındaki bir askeri polis memuru salı günü olayla ilgili olarak tutuklandı. Yerel haberlere göre, polis memurunun adı kamuoyuna açıklanmadı ve vahşi cinayetin nedeni araştırılıyor.

EŞİ ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

Carvalho'nun ani ölümü, eşi 32 yaşındaki kişisel antrenör Aila Pimenta'nın ölümünden bir yıldan kısa bir süre sonra gerçekleşti. Pimenta 22 Şubat'ta ailenin evinde elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ölümcül şoku aldığında, arızalı bir klima ünitesine bağlı olan tel çamaşır ipinden kıyafetlerini çıkarıyordu. Carvalho son birkaç aydır kariyerini çiftin üç çocuğuna bekar babalık yaparak dengelemeye çalışıyordu.