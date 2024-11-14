Sokak ortasında taciz edilen kadın korkunç anları ifşaladı! Dehşet anları kamerada

14 Kasım 2024 10:07 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:25

Fransa'da genç kadının sokak ortasında taciz edildiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Taciz anlarını saniye saniye kaydeden kadının korkusu gözlerinden okundu. O görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Fransa'da evine gitmek için yürüyen genç kadın, arkasından bağırarak kendine doğru koşan bir adam olduğunu fark etti. Paniğe kapılan kadın hemen telefonunun kamerasını açarak o anları kaydetmeye başladı. KORKUDAN DONUP KALDI Kadına iyice yaklaşan adamın ilginç hareketleri dikkat çekti. Korkudan donup kalan kadının kollarına dokunan adamın ısrarlı sözleri herkesi çileden çıkardı. TACİZ GÖRÜNTÜLERİNİ İFŞALADI Yaşanan olayın ardından genç kadın kaydettiği taciz anlarını sosyal medyadan ifşaladı. Görüntüler sosyal medyada yayılında tepkiler de peş peşe geldi. Kullanıcılar görüntülere yorum yağdırdı. İlgili Haberler KYK yurdunda kız öğrenciye cinsel taciz! Çığlık atarak yardım istedi: Sapık kendini böyle savundu Börekçiden evli kadına taciz! Attığı iğrenç mesajı mahkemede okudu