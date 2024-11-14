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Sokak ortasında taciz edilen kadın korkunç anları ifşaladı! Dehşet anları kamerada

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
14 Kasım 2024 10:07 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:25

Fransa'da genç kadının sokak ortasında taciz edildiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Taciz anlarını saniye saniye kaydeden kadının korkusu gözlerinden okundu. O görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Fransa'da evine gitmek için yürüyen genç kadın, arkasından bağırarak kendine doğru koşan bir adam olduğunu fark etti. Paniğe kapılan kadın hemen telefonunun kamerasını açarak o anları kaydetmeye başladı.

KORKUDAN DONUP KALDI 

Kadına iyice yaklaşan adamın ilginç hareketleri dikkat çekti. Korkudan donup kalan kadının kollarına dokunan adamın ısrarlı sözleri herkesi çileden çıkardı. Sokak ortasında taciz edilen kadın korkunç anları ifşaladı! Dehşet anları kamerada - 1. Resim

TACİZ GÖRÜNTÜLERİNİ İFŞALADI 

Yaşanan olayın ardından genç kadın kaydettiği taciz anlarını sosyal medyadan ifşaladı. Görüntüler sosyal medyada yayılında tepkiler de peş peşe geldi. Kullanıcılar görüntülere yorum yağdırdı. Sokak ortasında taciz edilen kadın korkunç anları ifşaladı! Dehşet anları kamerada - 2. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com

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