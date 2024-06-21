Şoke eden görüntü! Çin'de yol çöktü, 2 metrelik çukur oluştu!

21 Haziran 2024 11:24 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:28

Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Chengdu kentinde bir metro inşaatı yakınlarında yol çöktü.

Chengdu Demiryolu İnşaatı tarafından yapılan açıklamada sabahın erken saatlerinde yaşanan olayda, toprak altındaki iki soru borusunun patlaması sonucu çökmenin meydana geldiği kaydedildi.

Patlamanın ardından yolun çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinlikte bir çukur oluştu. Bölgede yaşayanlar çevredeki otellere yerleştirildi. Olayda yaralanan ya da can kaybı olmadı.