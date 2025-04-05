Somali'de havan topu saldırısı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı hedef alındı

İstanbul
Doğu Afrika ülkesi Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında havan topu saldırısı düzenlendi. Saldırıcı sonucu yaralıların olduğu belirtildi.
Doğu Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Boondheere ve Warta Nabada ilçeleri sınırlarında, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yaklaşık bir kilometre mesafede havan topu saldırısı düzenlendi.
Açıklamalarda bulunan görgü tanığı Abdirahan Kanaf, saldırılar sonucu 2 kişinin yaralandığını ifade etti. Kanaf, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Saldırının hedefinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı olduğunu söyleyen Kanaf, güvenlik güçlerinin olay yerinde inceleme başlattığını dile getirdi.
Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.