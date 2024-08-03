Somali'de katliam! Bombalı saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti
Somali'nin başkenti Mogadişu, bombalı saldırıyla sarsıldı. Saldırıda, 32 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırının sorumluluğunu üstlendiği bildirildi.
Somali Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab üyelerinin, Mogadişu'daki Lido Plajı ve Beach View Otel'e saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, bir intihar bombacısının sivillerin yoğun olduğu plajda kendi patlattığı, birkaç saldırganın da otele girerek etrafa ateş açtığı kaydedildi.
BÜYÜK KAOS ÇIKTI
Saldırıda 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, güvenlik güçlerinin gece boyunca saldırganlarla mücadele ettiği bilgisi verildi.
Açıklamada, saldırının büyük bir kaosa neden olduğu ifade edilerek, çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, plaj ve otelde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu görüldü.
SALDIRIYI EŞ-ŞEBAB ÜSTLENDİ
Hastanelerde kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışı çağrısı yapıldı.
Terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırının sorumluluğunu üstlendiği bildirildi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Somali'deki terör saldırısı sonucunda can kayıpları ve yaralılar olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Menfur terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Somali’nin başkenti Mogadişu’da dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda can kaybı yaşandığı ve yaralananlar olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Somali halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali’nin yanında olmaya devam edecektir.”