Son 10 ayda bine yakın terör saldırısı! Bu kez minibüsleri hedef aldılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

21 Kasım 2024 15:36 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 16:08

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, Şii Müslümanlarını taşıyan yolcu minibüslerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Pakistan'da intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da tren istasyonu havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da tren istasyonu havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Polis Memuru Azmat Ali, silahlı birkaç kişinin Paraçinar'dan Peşaver​ şehrine doğru seyahat eden ve Şii Müslümanları taşıyan minibüslere silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 28 kişi öldü, 30 kişi ise yaralandı. Yaralıların kaldırıldığı hastanede görev yapan doktor Gayur Hüseyin, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirtti.

Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, saldırıyı kınayarak, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

PAKİSTAN'DA 2024'ÜN İLK 10 AYINDA 785 TERÖR SALDIRISI

Pakistan'da 2024 yılının 10 ayında 951 kişinin ölümü ve 966 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan 785 terör saldırısı düzenlendi. Bu durum, ülke genelinde şiddetin sürekli yüksek düzeyde seyrettiğini gösteriyor.

İslamabad merkezli güvenlik uzmanı emekli Korgeneral Talat Mesud, yaptığı açıklamada, Pakistan'da şiddetin artmasının arkasında Afganistan faktörü, yerel terörist ağlar ve küresel güvenlik durumundaki son değişikliklerin olduğunu söyledi.

Kabil'in Pakistan Talibanı (TTP) militanlarının kendi topraklarındaki varlığı ve operasyonlarına ilişkin inkarını reddeden Mesud, iki ülke arasındaki korunmasız sınırın militanlar için büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.

"PAKİSTAN'IN BAZI CİDDİ ADIMLAR ATMASI GEREKİYOR"

Mesud, "Pakistan'ın terör tehdidiyle mücadele etmek için sınırdaki aşiretler bölgesi ve Belucistan'ın siyasi ve ekonomik olarak kalkındırılması da dahil olmak üzere bazı ciddi adımlar atması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da Ağustos 2021'de Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden bu yana şiddet olaylarında artış görüldü.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda.

BLA, zaman zaman özellikle de güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor.