Son 12 yılın en büyük salgınlarından biri bir bebeği daha öldürdü! Hastalık 'zirve yılında'

08 Ağustos 2024 15:40 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:56

Ekran başında çok vakit geçiren çocuk ölümcül hastalığa yakalandı: Ahtapot gibi yayılıyor

Ekran başında çok vakit geçiren çocuk ölümcül hastalığa yakalandı: Ahtapot gibi yayılıyor

İngiltere'de boğmaca hastalığı nedeniyle bir bebek daha hayatını kaybetti. Kasım ayından beri 10 bebeğin öldüğünü belirten uzmanlar, bu hastalığa karşı en iyi savunmanın aşı olduğunun bir kez daha altını çizdi.

2023 yılında 858 vaka olduğunu açıklayan İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı bu sene boğmaca hastalığındaki artışa dikkat çekti.

AŞI BOĞMACAYA KARŞI EN İYİ SAVUNMA

Ajans Aşı Direktörü Dr. Mary Ramsay, hastalığa dair açıklamalarında şunları söyledi:

''Aşılama boğmaca hastalığına karşı en iyi savunmadır ve hamile kadınların ve küçük bebeklerin aşılarını doğru zamanda yaptırmaları hayati önem taşımaktadır.''

"Vakaların artmaya devam etmesi ve ne yazık ki salgının geçen kasım ayında başlamasından bu yana 10 bebek ölümü yaşanmasıyla birlikte, kadınların hamilelik döneminde aşılanmasının sağlanması hiç bu kadar önemli olmamıştı. Düşüncelerimiz ve başsağlığı dileklerimiz, bebeklerini trajik bir şekilde kaybeden ailelerle birlikte."

ÖKSÜRÜK AYLARCA SÜREBİLİR

Hastalığın soğuk algınlığı gibi başladığını belirten uzmanlar, öksürüğün haftalarca hatta 100 gün sürebildiğini, enfeksiyonun solunum yollarına ve akciğerlere yayıldıkça kötüleştiğini belirttiler.

Salgının 'zirve yılı'nda olduğunu belirten uzmanlar, aşıların bağışıklığı güçlendirmede etkili olduğunu ancak bağışıklık oranlarının azaldığını açıkladı.