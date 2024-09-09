Son 24 saatte 463 vaka! Onlarca kişi hayatını kaybetti, eylül ise hastalığın artış ayı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı

09 Eylül 2024 08:44 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 08:55

Sivrisineklerden bulaştığı bilinen dang humması hastalığı nedeniyle Bangladeş'te durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Son zamanlarda vakalar o kadar çok arttı ki son 24 saatte 463 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Toplam vaka ise bu yıl için 15 bin 670'e ulaştı.

Bangladeş'te dang humması korkunç bir boyuta ulaştı. Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, son 24 saatte 463 vakanın ortaya çıktığını, bir kişinin öldüğünü duyurdu. Yıl boyunca ise bu hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e dayandı. 2024 yılında toplam 96 kişi ölürken vakaların toplam sayısı ise 15 bin 670'e yükseldi. Ülke genelinde ise halen 1582 kişi dang humması nedeniyle tedavi görüyor. DANG HUMMASI NEDİR? Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme yol açabiliyor. EYLÜL AYINDA VAKALAR ARTIYOR Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor. Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor. İlgili Haberler Timsahla göz göze geldiği an başına gelecekleri anladı: Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı Araçtaki insan kalıntılarının ardındaki vahşet: Öldürüp cesedi parçalarına ayırdı