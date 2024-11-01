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Son 50 yılın en büyük felaketini yaşayan İspanya'da sel 150'den fazla kişiyi öldürdü! Uydu görüntüleri acı boyutu ortaya çıkardı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
01 Kasım 2024 09:23 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 10:06

İspanya'yı vuran sel felaketinde 158 kişi hayatını kaybetti. Son 50 senenin en büyük felaketini yaşayan ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Çok sayıda kayıp olduğunu açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Felaketin boyutu ise uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. 

Güney Avrupa ülkesi İspanya​'da şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. İspanya'nın Valencia​ bölgesi 1 yılda aldığı yağışı 1 günde aldı. Ülkede en az 158 kişi hayatını kaybetti.

Son 50 yılın en büyük felaketini yaşayan İspanya'da sel 150'den fazla kişiyi öldürdü! Uydu görüntüleri acı boyutu ortaya çıkardı - 1. Resim

Yetkililer, çok sayıda kişiye henüz ulaşılamadığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Son 50 yılın en büyük felaketini yaşayan İspanya'da sel 150'den fazla kişiyi öldürdü! Uydu görüntüleri acı boyutu ortaya çıkardı - 2. Resim

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. 

Son 50 yılın en büyük felaketini yaşayan İspanya'da sel 150'den fazla kişiyi öldürdü! Uydu görüntüleri acı boyutu ortaya çıkardı - 3. Resim

İSPANYA'DA SEL YÜZÜNDEN CESETLER TEŞHİS EDİLEMİYOR

İspanya, kayıpları için 3 günlük yas ilan etti. Uzmanlar daha kötü felaketlere dair uyarıda bulundu.

Son 50 yılın en büyük felaketini yaşayan İspanya'da sel 150'den fazla kişiyi öldürdü! Uydu görüntüleri acı boyutu ortaya çıkardı - 4. Resim

Bir yıllık yağışın 8 saatte düşmesinin ardından bazı bölgelerde cesetlerin teşhis edilemediği belirtildi. Valencia'ya mobil morglar getirildi.

Son 50 yılın en büyük felaketini yaşayan İspanya'da sel 150'den fazla kişiyi öldürdü! Uydu görüntüleri acı boyutu ortaya çıkardı - 5. Resim 

Ülkedeki felaketin boyutu ise uydu fotoğraflarıyla ortaya çıktı. 

Son 50 yılın en büyük felaketini yaşayan İspanya'da sel 150'den fazla kişiyi öldürdü! Uydu görüntüleri acı boyutu ortaya çıkardı - 6. Resim

Öte yandan sel felaketi​ nedeniyle La Liga'da Valencia-Real Madrid ve Villareal-Rayo Vallecano maçı da ertelendi. 

Son 50 yılın en büyük felaketini yaşayan İspanya'da sel 150'den fazla kişiyi öldürdü! Uydu görüntüleri acı boyutu ortaya çıkardı - 7. Resim

Son 50 yılın en büyük felaketini yaşayan İspanya'da sel 150'den fazla kişiyi öldürdü! Uydu görüntüleri acı boyutu ortaya çıkardı - 8. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
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