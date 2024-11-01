Son 50 yılın en büyük felaketini yaşayan İspanya'da sel 150'den fazla kişiyi öldürdü! Uydu görüntüleri acı boyutu ortaya çıkardı
İspanya'yı vuran sel felaketinde 158 kişi hayatını kaybetti. Son 50 senenin en büyük felaketini yaşayan ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Çok sayıda kayıp olduğunu açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Felaketin boyutu ise uydu görüntüleriyle ortaya çıktı.
Güney Avrupa ülkesi İspanya'da şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. İspanya'nın Valencia bölgesi 1 yılda aldığı yağışı 1 günde aldı. Ülkede en az 158 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, çok sayıda kişiye henüz ulaşılamadığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
İSPANYA'DA SEL YÜZÜNDEN CESETLER TEŞHİS EDİLEMİYOR
İspanya, kayıpları için 3 günlük yas ilan etti. Uzmanlar daha kötü felaketlere dair uyarıda bulundu.
Bir yıllık yağışın 8 saatte düşmesinin ardından bazı bölgelerde cesetlerin teşhis edilemediği belirtildi. Valencia'ya mobil morglar getirildi.
Ülkedeki felaketin boyutu ise uydu fotoğraflarıyla ortaya çıktı.
Öte yandan sel felaketi nedeniyle La Liga'da Valencia-Real Madrid ve Villareal-Rayo Vallecano maçı da ertelendi.