Son dakika | 2024 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu

08 Ekim 2024 13:04 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 13:33

Son dakika haberi: 2024 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Ödül, yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalarından dolayı ABD'li John Hopfield ve İngiliz Geoffrey Hinton'a gitti.

Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Amerikalı John Hopfield ve Kanadalı-İngiliz Geoffrey Hinton, yapay zekanın gelişiminde çığır açan çalışmalarıyla bu prestijli ödülü kazandılar. Jüri, ikilinin "yapay sinir ağlarıyla makine öğrenimini mümkün kılan temel keşifler ve yenilikler" nedeniyle ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

2024 Nobel Tıp Ödülü ise, mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi üzerine yaptıkları çalışmalarla Amerikalı bilim insanları Victor Ambros ve Gary Ruvkun’a takdim edilmişti.

Ambros ve Ruvkun, gen düzenleme sürecinde kritik rol oynayan mikroRNA adlı yeni bir küçük RNA molekülünü keşfederek, gen düzenlemesinde devrim niteliğinde bir prensibi ortaya koydular.