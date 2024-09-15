Son dakika | ABD Başkan Adayı Trump'a saldırı!

15 Eylül 2024 21:48 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 22:53

Son dakika haberi: ABD eski başkanı ve başkan adayı Donald Trump'a silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Trump saldırıdan yara almadan kurtuldu.

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Son dakika haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski başkanı ve başkan adayı Donald Trump​'ın çevresinde silah ateşlendi. Trump saldırıdan yara almadan kurtuldu.

SÖZCÜZÜ AÇIKLADI

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump​'ın seçim kampanya sözcüsü, Trump'ın çevresinde silah ateşlendiğini, başkan adaylarının ise güvende olduğunu açıkladı. Trump'ın kampanya sözcüsü yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ın yakınında silah ateşlendi, kendisi güvende durumu iyi." dedi.

"GÜVENDE"

Donald Trump​'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra Trump’ın kaldığı Florida’daki West Palm Beach yakınlarında silah sesi duyulduğu kaydedildi. Açıklamada, kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." ifadelerini paylaştı.

Trump'ın yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırı​ girişiminin ardından ABD​ Gizli Servisi harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi sözcüsü Anthony Guglielmi, X'te yaptığı bir paylaşımda konuyu araştırdıklarını söyledi.

Guglielmi şunları ifade etti: "Gizli Servis, Palm Beach County Şerif Ofisi ile birlikte, eski Başkan Donald Trump​'ın karıştığı ve saat 14.00'ten kısa bir süre önce meydana gelen koruyucu bir olayı araştırıyor."

Öte yandan kolluk kuvvetleri, iki kişi arasında yaşanan olayın parkurun dışında gerçekleştiğini ve Trump'ın hedef almadığını söyledi.

AK-47 TİPİ SİLAH BULUNDU

ABD​ Başkan Adayı Donald Trump​'ın oğlu Donald Trump​ Jr sosyal medyadan yaptığı açıklama ile babasının bir kez daha suikast girişimine uğradığını paylaştı. Donald Trump​ Jr, çalılıkların arasında AK-47 tipi silah bulunduğunu da sözlerine ekledi:

"Tekrar arkadaşlar! Florida'nın West Palm Beach kentindeki Trump Golf Sahası'nda silah sesleri duyuldu. Yerel kolluk kuvvetlerine göre çalılıklarda bir AK-47 bulundu. Trump kampanyası, eski Başkan Trump'ın güvende olduğunu doğrulayan bir açıklama yayınladı. Bir şüphelinin yakalandığı bildirildi."

2 AY SONRA BİR SALDIRI​ DAHA

Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında suikast girişimine uğramış, kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.