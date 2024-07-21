Son dakika | ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

21 Temmuz 2024 20:54 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 22:11

Son dakika haberine göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, 5 Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Biden, başkanlık döneminde ülkenin büyük ilerlemeler kaydettiğini belirterek, görev süresinin kalan kısmında sadece başkanlık görevlerine odaklanmanın ülkenin ve partisinin çıkarına olacağını ifade etti.

Biden, "Bu hafta kararımla ilgili konuşma yapacağım. Kalan dönemde başkanlık görevime odaklanacağım" dedi. Biden, adı demokratların adayı olarak da geçem Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti.

HARRİS'E AÇIK DESTEK!

ABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.

HİZMETLERİNİ TEK TEK SAYDI

Biden'ın adaylık yarışından çekildiğini açıkladığı metinde, "Son üç buçuk yılda millet olarak büyük ilerleme kaydettik. Bugün Amerika dünyanın en güçlü ekonomisine sahiptir. Ulusumuzu yeniden inşa etmek, yaşlılar için reçeteli ilaç maliyetlerini düşürmek ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerini rekor sayıda Amerikalıya yaymak için tarihi yatırımlar yaptık. Toksik maddelere maruz kalan bir milyon gaziye kritik düzeyde ihtiyaç duyulan bakımı sağladık. 30 yıl aradan sonra ilk silah güvenliği yasasını çıkardık. İlk Afrikalı Amerikalı kadını Yüksek Mahkemeye atadık. Ve dünya tarihinin en önemli iklim yasasını çıkardık. Amerika hiçbir zaman liderlik konusunda bugün olduğumuzdan daha iyi bir konuma sahip olmamıştı" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİMİZİ MUHAFAZA ETTİK"

Biden, Amerikan halkının desteğiyle büyük zorlukların üstesinden geldiklerini belirterek, "Birlikte, yüzyılda bir görülen bir salgının ve Büyük Buhran'dan bu yana görülen en kötü ekonomik krizin üstesinden geldik. Demokrasimizi koruduk ve muhafaza ettik. Ve dünya çapındaki ittifaklarımızı yeniden canlandırdık ve güçlendirdik" dedi.

"BU HAFTA KARARIM HAKKINDA KONUŞACAĞIM"

Başkanlık görevinde hizmet etmenin hayatının en büyük onuru olduğunu ifade eden Biden, yeniden seçilme niyeti olsa da, görevinin kalan süresinde sadece başkanlık görevlerine odaklanmanın daha doğru olacağını söyledi. "Kararım hakkında bu haftanın ilerleyen saatlerinde Milletle daha ayrıntılı olarak konuşacağım. Şimdilik, yeniden seçilmemi görmek için çok çalışan herkese en derin şükranlarımı sunmama izin verin. Tüm bu çalışmalarda olağanüstü bir ortak olduğu için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e teşekkür etmek istiyorum. Ve bana gösterdiğiniz inanç ve güvenden dolayı Amerikan halkına en kalbi şükranlarımı sunmama izin verin" diye konuştu.

DONALD TRUMP'TAN İLK TEPKİ!

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından açıklama yaptı. Trump, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.

Trump aynı zamanda Biden'in hiçbir zaman aday olmaya elverişli olmadığını belirterek, "Sahtekar Joe Biden başkanlığa aday olmaya ve kesinlikle hizmet etmeye de uygun değildi ve hiçbir zaman da olmadı. Başkanlık konumuna ancak yalanlarla, yalan haberlerle ulaştı. Doktoru ve medya da dahil olmak üzere etrafındaki herkes onun başkan olamayacağını biliyordu" dedi.

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