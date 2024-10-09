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Son dakika | ABD Başkanı Joe Biden ile Netanyahu telefonda görüştü

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
09 Ekim 2024 18:46 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 18:56
Son dakika | ABD Başkanı Joe Biden ile Netanyahu telefonda görüştü

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberine göre ABD BaşkanıJoe Biden​ ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​ telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kritik görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Biden yönetiminin Netanyahu'ya İsrail'in hamlelerini uygulamaya koymadan önce Beyaz Saray'ı tam olarak bilgilendirmediği için öfkeli olduğu iddia edildi. 

Son dakika | ABD Başkanı Joe Biden ile Netanyahu telefonda görüştü - 1. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com
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