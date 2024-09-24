ABD Başkanı Joe Biden'dan BM'de veda konuşmasında Gazze çelişkisi!

24 Eylül 2024 17:20 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 17:42

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, son kez BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Biden, "Gazze'deki masum siviller cehennemi yaşıyor" dedi. Savaşın sona ermesi için Hamas'ın Gazze'den çıkarılması gerektiğini söyleyen Biden, bir yandan da ateşkes çağrısı yaptı. Biden'ın sözlerindeki bu çelişki oldukça dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden​, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan son kez dünyaya seslendi. Dünyanın zor bir zamandan geçtiğinin altını çizen Biden, krizlerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

"SALDIRILARA KARŞI BİR ARADA DURMALIYIZ"

Saldırılara karşı bir arada durulması gerektiğini belirten Biden, "Çatışmalara karşı bir arada olmalıyız, bir arada hareket etmeliyiz. Bugün bu kararları konuşmalıyız" dedi.

UKRAYNA VE GAZZE AÇIKLAMASI

Savaş suçlarına karşı çıktığını ve elinde her geleni yaptığını aktaran Biden, "Hamas'ı Gazze'den çıkarmamız ve savaşı sona erdirmemiz gerekli" diye konuştu.

"GAZZE'DEKİ MASUM SİVİLLER CEHENNEMİ YAŞIYOR"

Gazze'deki masum sivillerin cehennemi yaşadığını belirten Biden, "Binlerce kişi hayatını kaybetti. Aralarında sağlık görevleri de var. Siviller çok büyük bir insani kriz içinde" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE ARTIK ATEŞKES ZAMANI"

Biden konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Artık ateşkes zamanı. (Gazze'de) Savaş sona ermelidir. Diplomatik bir çözüm hala mümkün. Uzun vadeli çözüm için tek yol barıştır. Bunun için çaba göstermeye devam ediyoruz"