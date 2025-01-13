Son dakika | ABD Başkanı Joe Biden'dan ateşkes mesajı: İsrail ile Hamas ateşkesin eşiğinde!

13 Ocak 2025 22:57 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 23:17

Son dakika haberi: Görevi 20 Ocak tarihinde bitecek olan ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail ile Hamas arasında beklenen ateşkes kararı ile ilgili açıklama geldi. Biden, "İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının eşiğindeyiz" dedi.

Son dakika | MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas yetkilileri ile görüştü! Gündemde ateşkes var

Son dakika | MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas yetkilileri ile görüştü! Gündemde ateşkes var

Son dakika haberine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail'in Gazze​'deki operasyonları aralıksız sürerken, görevi 20 Ocak tarihinde sona erecek olan Joe Biden​'dan ateşkes​ açıklaması geldi. ABD Başkanı Biden, "İsrail ile Hamas​ arasındaki ateşkes anlaşmasının eşiğindeyiz" dedi.

Joe Biden'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

İsrail ve Hamas arasındaki savaşın yakında biteceğini umuyorum. Gazze halkı cehennemi yaşadı ve Filistinlilerin barışa ihtiyacı var. Gazze'de ateşkes anlaşmasına varmanın eşiğindeyiz. İran ve Rusya'nın ciddi şekilde zayıfladığına dair daha fazla kanıt istiyorsanız Suriye'ye bir göz atmanız yeterli. İkisi de (Esad'ı) iktidarda tutamaz.

İLK SİNYAL BEYAZ SARAY'DAN GELMİŞTİ!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında, Biden yönetiminin dış politika önceliklerine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Orta Doğu’daki durumu değerlendiren Sullivan, "Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık. Anlaşmanın bu hafta içinde tamamlanma ihtimali bulunuyor. Elbette bu konuda kesin bir söz vermiyorum ya da tahmin yürütmüyorum, ancak bu hedef doğrultusunda yoğun şekilde çalışıyoruz" diye konuşmuştu.