Son Dakika | ABD dördüncü kez reddetti! Gazze'de acil ateşkes talebi geçmedi

20 Kasım 2024 18:27 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 18:56

Son dakika: BM'de Gazze'de acil ateşkes esirlerin bırakılması ve insani koşulların sağlanması için karar tasarısı ABD tarafından dördüncü defa reddedildi.

ABD​, BM Güvenlik Konseyi​'nde oylamaya sunulan Gazze Şeridi​'nde derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes​ sağlanması, açlıktan ölümlerin engellenmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısını yine veto etti. Ayrıntılar geliyor...