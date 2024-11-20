Son Dakika | ABD dördüncü kez reddetti! Gazze'de acil ateşkes talebi geçmedi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
20 Kasım 2024 18:27 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 18:56
Son dakika: BM'de Gazze'de acil ateşkes esirlerin bırakılması ve insani koşulların sağlanması için karar tasarısı ABD tarafından dördüncü defa reddedildi.
ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulan Gazze Şeridi'nde derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes sağlanması, açlıktan ölümlerin engellenmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısını yine veto etti.
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Kaynak: tgrthaber.com