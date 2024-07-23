Son dakika | ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti!

23 Temmuz 2024 17:39 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:56

Son dakika haberine göre Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı saldırıdan koruyamaması nedeniyle, pazartesi günü Kongre'de sorgulamaya tabi tutulması beklenen ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, istifa etti.

Kimberly Cheatle, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

BAŞARISIZ OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Suikast girişimi sonrası okların çevrildiği Kimberly Cheatle, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi önünde verdiği ifade sırasında "Başarısız olduk" demişti.

Cheatle ayrıca Kongre'ye 13 Temmuz Trump mitingi için talep edilen kaynakların sağlandığını ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

13 Temmuz'da Butler, Pensilvaniya'da bir açık hava kampanya mitinginde gerçekleşen silahlı saldırıda Trump kulağından yaralanmış, bir miting katılımcısı ölmüş ve bir diğeri yaralanmıştı. Saldırgan, 20 yaşındaki bakım evi çalışanı Thomas Crooks, güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.