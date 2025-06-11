Son dakika | ABD ve Çin vergi tarifeleri konusunda anlaştı! Yeni oranları Trump duyurdu

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile tarifeler konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi. Anlaşmaya göre, ABD yüzde 55, Çin ise yüzde 10 tarife uygulayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Donald Trump, Truth Social hesabından ABD ile Çin arasında yapılan ticaret görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, Çin ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son onayına tabi olacağını ifade etti.

ÇİN NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİ TEMİN EDECEK

Çin tarafından gerekli tüm nadir toprak elementlerinin temin edileceği bilgisini veren Trump, "Aynı şekilde, kolejlerimizi ve üniversitelerimizi kullanan Çinli öğrenciler de dahil olmak üzere üzerinde anlaştığımız şeyleri biz de Çin'e sağlayacağız (ki bu benim için her zaman iyi olmuştur!). Toplam yüzde 55 tarife uyguluyoruz, Çin yüzde 10 uyguluyor. İlişkiler mükemmel! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!" ifadesini kullandı.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ SAVAŞLARI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da ABD'nin ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Çoğu ülkeye yüzde 10'luk temel tarife uygulanırken, aralarında Avrupa Birliği, İngiltere, Kanada, Meksika ve Çin'in de bulunduğu onlarca ülke daha yüksek oranlı karşılıklı gümrük vergilerinin hedefi olmuştu. Gümrük vergilerinin normalde Kongre tarafından onaylanması gerekirken, Trump ulusal acil durum olarak adlandırdığı ticaret açıklarını gidermek için harekete geçme yetkisine sahip olduğunu söylemişti. Trump, gelen itirazlar ve yabancı hükümetlerin müzakere masasına oturması üzerine çoğu vergiyi askıya almıştı.