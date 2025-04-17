Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | ABD'de Florida Eyalet Üniversitesi'ne silahlı saldırı!

Son dakika: ABD'de Florida Eyalet Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Olayda en az 6 yaralı olduğu belirtildi. Yetkililer, saldırıyla bağlantılı bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, öğrenciler ve çalışanlar tahliye edildi. ABD Başkanı Donald Trump, saldırının ardından açıklama yaptı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 20:17
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 21:37

Son dakika haberine göre, ABD’deki Florida Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda yaralıların olduğu bildirildi.

Tallahassee bölgesinde bulunan Florida Eyalet Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Son dakika | ABD'de Florida Eyalet Üniversitesi'ne silahlı saldırı!


Tallahassee Memorial Healthcare yetkilileri, saldırı sonrası hastaneye en az altı yaralının ulaştırıldığını duyurarak, "Olayla ilgili aktif olarak hasta kabul ediyoruz ve tüm ekiplerimiz seferber edildi" dedi.

ÇOK SAYIDA SİLAH SESİ DUYULDU

Görgü tanıkları, 15 ila 20 el silah sesi duyduklarını aktardı. Bir görgü tanığı, ise genç bir erkeğin silahla üniversitenin Öğrenci Birliği binasından çıktığını ve çevredekilerin panik halinde kaçtığını söyleyerek, birçok öğrencinin yakındaki bir kiliseye sığındığını ifade etti.

Son dakika | ABD'de Florida Eyalet Üniversitesi'ne silahlı saldırı!

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Bu tür olayların yaşanması utanç verici, korkunç bir durum. Bu konuda daha sonra söyleyeceklerimiz olacak" dedi.
Florida Valisi Ron DeSantis, ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dualarımız Florida Eyalet Üniversitesi'yle birlikte. Eyalet kolluk kuvvetleri aktif şekilde müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaçırılan ABD'li misyoner için koordineli operasyon! 3 ölü
ABD'den İran'a senelerce bilgi sızdırdı! Yakayı ele verince her şeyi itiraf etti

Sıkça Sorulan Sorular

FLORİDA ÜNİVERSİTESİ İYİ MİDİR?
Florida Üniversitesi (İngilizce: University of Florida), Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Gainesville şehrinde bulunan bir devlet üniversitesidir. 8,2 kilometrekarelik bir alana yayılan üniversite, hem öğrenci sayısı açısından hem de kampüs büyüklüğü açısından Amerika'nın en büyük üniversitelerinden biridir.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.