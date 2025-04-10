Son dakika | ABD’de helikopter düştü!

İstanbul
Son dakika haberi: ABD’de helikopter Hudson Nehri'ne düştü. Ülke basınında yer alan haberlerde 6 ölü olduğu belirtildi.
Son dakika haberine göre, ABD’nin New York kentinde bir helikopter Hudson Nehri'ne düştü. New York Polis Departmanı (NYPD), helikopterin Hudson Nehri'ne düştüğünü belirterek, olay yerine acil durum ekipleri sevk edildiğini aktardı.
ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin resmi bilgi paylaşılmadı.