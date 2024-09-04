Son dakika | ABD'de lise saldırısı! Ölü ve yaralılar var

04 Eylül 2024 19:58 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 20:18

Son dakika haberi: ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisede silah sesleri duyuldu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Son dakika haberine göre, ABD'nin Georgia eyaletinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırda çok sayıda ambulans olay yerine gönderilirken ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

ABD yerel saatiyle 11.30 civarında, Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi’nde silah sesleri duyuldu. Olay üzerine bölgeye hızla intikal eden polis ekipleri, okul çevresinde güvenlik önlemleri alarak giriş ve çıkışları kapattı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, okul çevresinde çok sayıda polis ve itfaiye aracı ile birlikte en az beş ambulansın beklediği görülürken, bir yaralının helikopterle hastaneye sevk edildiği bildirildi. Saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların olduğu öğrenildi.

Spor alanında toplanan öğrenciler, kontrollü bir şekilde ailelerine teslim edilirken, yerel bir hastane yetkilisi CNN’e yaptığı açıklamada, bazı yaralıların hastaneye getirildiğini doğruladı.

Haberin ayrıntıları geliyor...