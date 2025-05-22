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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | ABD’de uçak yerleşim yerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Son dakika haberi: ABD’de küçük bir uçak yerleşim bölgesine düştü. Meydana gelen kazada Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi. San Diego İtfaiyesi Şefi Yardımcısı Dan Eddy, uçağın düştüğü cadde üzerinde her iki tarafta bulunan araçların neredeyse tamamının alev aldığını açıkladı. İşte detaylar...

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Son dakika | ABD’de uçak yerleşim yerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 19:44
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 20:03

Son dakika haberine göre, ABD’de küçük uçak yerleşim bölgesine düştü. Kazada en az 15 ev ile çok sayıda araç yandı. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. California eyaletinde yer alan San Diego kentinde Cessna 550 tipi küçük uçak yerleşim bölgesine düştü. Kazada ölü ve yaralı sayısı hakkında net bir açıklama yapılmazken, yetkililer, çok sayıda kişinin kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.

UÇAKTA 10 KİŞİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Murphy Canyon Mahallesi’ne düşen uçak nedeniyle en az 15 ev ile çok sayıda araç yanarken, yaklaşık yüz kişi de tahliye edildi. Uçağın, yakındaki Montgomery Field Havaalanı’na iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğü ve uçakta pilot dahil 8 ila 10 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Yetkililer, kazada ölenlerin tamamının uçakta bulunanlar olduğunu ifade etti.

"HENÜZ TAM SAYIYI BİLMİYORUZ"

San Diego İtfaiyesi Şefi Yardımcısı Dan Eddy, uçağın düştüğü cadde üzerinde her iki tarafta bulunan araçların neredeyse tamamının alev aldığını açıkladı. Eddy, "Henüz tam sayıyı bilmiyoruz ancak çok sayıda ölüm olduğunu söyleyebiliriz. Tüm ölümler uçaktaki kişiler arasında görünüyor" ifadelerini kullandı. Kurtarma ekipleri ve FBI ile Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Mahalles sakini Christopher Moore, sabah büyük bir patlama sesiyle uyandığını belirterek, "Pencereden dışarı baktığımda duman gördüm. Çocuklarımı alıp hemen dışarı çıktım. Sokağa çıktığımızda yanmakta olan bir araba gördük" dedi.

Son dakika | ABD’de uçak yerleşim yerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ORDU PERSONELİNİN YOĞUN YAŞADIĞI MAHALLE

Kazanın yaşandığı Murphy Canyon, San Diego’nun Tierrasanta bölgesinde, orduda görevli personelin aileleriyle yaşadığı bir mahalle olarak biliniyor. San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria, bölgede "olağanüstü bir müdahale" yürütüldüğünü belirterek, etkilenen ailelere destek verileceğini söyledi. Belediye, etkilenenlerin büyük bölümünün orduda görevli olduğuna belirtti.
San Diego Donanma Üssü Komutanı Bob Heely, kazanın gerçekleştiği bölgenin dünyanın en büyük askeri konut topluluklarından biri olduğunu belirterek, "Etkilenen ailelerin güvenliği en büyük önceliğimiz" dedi.
San Diego Polis Şefi Scott Wahl, "Olay yeri tarif edilemeyecek kadar korkunçtu. Evler alev içindeydi, jet yakıtı sokaklara akıyordu" ifadelerini kullandı.
Kaza sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturma, FAA, FBI ve yerel yetkililerce birlikte yürütülüyor. Olay yerindeki detaylı incelemenin dört ila altı saat sürmesi bekleniyor. Uçağın neden düştüğü henüz netlik kazanmazken, pilotla kazadan önce iletişim kurulamadığı belirtildi.

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