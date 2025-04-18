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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | ABD'den Şam'a terör saldırısı uyarısı!

Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin başkenti Şam'a terör saldırısı uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı, turistlerin sıkça bulunduğu yerler de dahil olmak üzere yakın zamanda gerçekleşebilecek olası saldırılarla ilgili güvenilir kaynaklardan bilgiler alındığını duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 23:40

Son dakika haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Şam'da her an turistik bölgelere saldırı olabileceği uyarısında bulundu. Bakanlık, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgeler de dahil olmak üzere olası saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

Son dakika | ABD'den Şam'a terör saldırısı uyarısı!

TERÖRİST UNSURLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yapılan açıklamada, Suriye'deki terörist grupların hala adam kaçırma, bombalama ve çeşitli saldırı planları yaptığına dikkat çekilerek, ülkede bulunan ABD vatandaşlarının dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Bu saldırıların; halka açık etkinlikler, oteller, gece kulüpleri, restoranlar, ibadethaneler, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları ve kalabalıkların bir araya geldiği diğer yerleri hedef alabileceği belirtildi.

Son dakika | ABD'den Şam'a terör saldırısı uyarısı!

Saldırıların, tek başına hareket eden saldırganlar, silahlı kişiler veya patlayıcı düzenekler aracılığıyla gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

"BÜYÜKELÇİLİK İLE İRTİBATA GEÇİN"

ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin 2012 yılından beri kapalı olduğu hatırlatılırken, bu nedenle ABD hükümetinin Suriye'deki vatandaşlarına normal veya acil durumlarda konsolosluk hizmeti sunamadığı kaydedildi. Suriye'deki ABD çıkarlarını ise Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin temsil ettiği bilgisi paylaşıldı. Suriye'de bulunan ve acil yardıma ihtiyaç duyan ABD vatandaşlarının, Şam'daki Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği bünyesindeki ABD Çıkarları Bölümü ile irtibata geçmeleri gerektiği önemle duyuruldu.

Açıklamada, "Bakanlık olarak, ABD vatandaşlarına teröristlerin Suriye'de adam kaçırma, bombalama ve diğer saldırıları planlamaya devam ettiklerini hatırlatır; halka açık etkinliklere katılmamalarını, otelleri, kulüpleri, restoranları, ibadet yerlerini, okulları, parkları, alışveriş merkezlerini, toplu taşıma sistemlerini ve büyük kalabalıkların toplandığı alanları kullanmamalarını şiddetle tavsiye ederiz." ifadelerine yer verildi.

PENTAGON: ASKER SAYISI 1000'İN ALTINA DÜŞECEK

Öte yandan Pentagon Sözcüsü Sean Parnell tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Suriye'de bulundurduğu asker sayısının önümüzdeki aylarda 1000'in altına düşürülmesi planlanıyor.

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ise TGRT Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, “2012 yılından beri Aralık'a kadar süren iç savaş vardı. Bu sebeple verilen genel uyarıyı güncelleyip yeniden vermişler. Bunu Yemen, Libya ve başka Afrika ülkelerine de yapıyorlar. Herhangi bir terör grubu yarın saldırı yapacak anlamına gelmiyor, bu durum yanlış anlaşılmasın." dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1913328389835940152

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