Son dakika! ABD'den Türkiye'ye Hamas talebi... Bazı mesajlar iletilsin

12 Haziran 2024 14:15 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 14:31

ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye ile stratejik ortaklığın her zamankinden daha güçlü olduğunu vurguladı. Flake, önümüzdeki ay Washington'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme ihtimali olduğunu da belirtti.

"TÜRKİYE, BATI'YA SIKI SIKI DEMİR ATTI"

Reuters'a konuşan Büyükelçi Flake, ABD ve Türkiye'nin stratejik ilişkilerinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu kaydederken, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen müzakere görüşmelerinde ABD'nin Türkiye'den Hamas liderlerine bazı mesajlar iletmesini istediğini dile getirdi.

Flake, "NATO'nun genişlemesi ve F-16 satışı anlaşmasının ardından Türkiye Batı'ya yöneldi ve oraya sıkı sıkıya demir attı" ifadelerini kullandı.

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