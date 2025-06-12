ABD'den vatandaşlarına 'Irak'a seyahat etmeyin!' uyarısı

ABD, Bağdat Büyükelçiliğini kısmi olarak tahliye kararı aldıktan sonra vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’a olan seyahat uyarısı seviye 4’e yükseltilerek, ABD vatandaşları Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıldı.

DESTEK KAPASİTESİ ARTIK SINIRLI

Açıklamada, terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç karışıklıklar ve NATO Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle söz konusu seyahat uyarısının yayınlandığı belirtildi.

BAĞDAT'TAN TAHLİYE TALİMATI

ABD, Orta Doğu'daki diplomatik misyonlarını ve üslerini kırmızı alarma geçirdi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin bölgede artan güvenlik riskleri sebebiyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçilik binasını tahliye etmeye hazırlandığı iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

Kelly, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin tahliyesini doğrulayarak, "Dışişleri Bakanlığı yurtdışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı" dedi.