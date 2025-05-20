Son dakika | AB'den flaş 'Suriye yaptırımları' kararı! Bir dönem sona eriyor

Son dakika haberi: ABD'nin ardından Avrupa Birliği de Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırma konusunda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

AFP'nin son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırma konusunda anlaşmaya vardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı yöndeki kararının ardından AB'nin de bu akşam saatlerinde yapacağı açıklama ile Suriye'de yeni dönemi başlatacağı belirtildi..

YENİDEN İNŞA SÜRECİ BAŞLIYOR

Diplomatik kaynaklara göre, Birliğe üye 27 ülkenin büyükelçileri, Suriye'nin yeniden inşasına destek amacıyla yaptırımların hafifletilmesi konusunda prensipte anlaşma sağladı.

Kararın, Brüksel'de gün içinde bir araya gelecek olan AB dışişleri bakanları toplantısında resmen duyurulması bekleniyor. Bu adım, uzun süredir uluslararası tecrit altında olan Şam yönetimi için dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

SURİYE İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

Yaptırımların kaldırılması ya da gevşetilmesi, savaşın tahrip ettiği ülkenin toparlanma süreci için potansiyel bir dönüm noktası olabilir. Ancak uzmanlar, bu adımın aynı zamanda siyasi ve insani sorumlulukları da beraberinde getireceğine dikkat çekiyor.

Detaylar geliyor...