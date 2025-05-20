Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Son dakika | AB'den flaş 'Suriye yaptırımları' kararı! Bir dönem sona eriyor

Son dakika haberi: ABD'nin ardından Avrupa Birliği de Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırma konusunda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son dakika | AB'den flaş 'Suriye yaptırımları' kararı! Bir dönem sona eriyor
KAYNAK:
AFP
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 13:22

AFP'nin son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırma konusunda anlaşmaya vardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı yöndeki kararının ardından AB'nin de bu akşam saatlerinde yapacağı açıklama ile Suriye'de yeni dönemi başlatacağı belirtildi..

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısının tarihi belli oldu!

YENİDEN İNŞA SÜRECİ BAŞLIYOR

Diplomatik kaynaklara göre, Birliğe üye 27 ülkenin büyükelçileri, Suriye'nin yeniden inşasına destek amacıyla yaptırımların hafifletilmesi konusunda prensipte anlaşma sağladı.

Kararın, Brüksel'de gün içinde bir araya gelecek olan AB dışişleri bakanları toplantısında resmen duyurulması bekleniyor. Bu adım, uzun süredir uluslararası tecrit altında olan Şam yönetimi için dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail, Suriye'de Mossad ajanı Eli Cohen'i arıyor! Belgeleri aldı, sıra gömüldüğü yerde

SURİYE İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

Yaptırımların kaldırılması ya da gevşetilmesi, savaşın tahrip ettiği ülkenin toparlanma süreci için potansiyel bir dönüm noktası olabilir. Ancak uzmanlar, bu adımın aynı zamanda siyasi ve insani sorumlulukları da beraberinde getireceğine dikkat çekiyor.

Detaylar geliyor...

ETİKETLER
#avrupa birliği
#suriye yaptırımları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.