Son dakika! Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı: Askeri operasyonlar derhal durdurulmalı

24 May 2024 16:09 - Güncelleme : 24 May 2024 16:36

Uluslararası Adalet Divanından (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasına ilişkin kararını açıkladı.

"GAZZE VE REFAH'TA DURUM FELAKET SEVİYESİNDE"

UAD'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İsrail, Gazze'de çok fazla insanın ölümüne neden oldu. Refah saldırısından sonra milyonlarca insan yerinden edildi. Refah'taki durum felaket seviyesinde. İsrail, Refah'ta 800 bin Filistin vatandaşını yerinden etti.

"İSRAİL SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELİ"

İsrail Refah'ı haftalarca bombaladı, altyapı yok olmak üzere. İsrail sorumluluklarını yerine getirmeli. Aldığı önlemler yetersiz durumda.

"İSRAİL ASKERİ OPERASYONU DERHAN DURDURMALI"

Refah'a erişimde haftalardır sıkıntı çekiliyor. Gazze Şeridi'ndeki sivillerin hayatı önemli ölçüde tehlikede. Filistin vatandaşlarının yaşam koşulu ortadan kaldırıldı.

İsrail askeri operasyonu derhal durdurmalı ve bir rapor sunmalı.

Sınır kapıları derhal açılmalı

Refah için ek tedbir kararı alındı

İsrail tedbir raporunu bir ay içinde sunmalı

Rehineler koşulsuz şekilde serbest bırakılmalı

Son dakika haberinin detayları gelecek...