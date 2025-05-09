Son dakika | Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye mesajı: 'Elimden gelen her şeyi yapacağım'

Son dakika haberi: Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan AB'yi ilk kez ziyaret eden Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz açıklamalarda bulundu. Merz, açıklamasında Türkiye ile ilişkilere de değindi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan Avrupa Birliği'ni (AB) ilk kez ziyaret eden Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM

Merz, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilere de değinerek, "Türkiye bizim için son derece önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye-NATO ilişkilerini sürdürmek ve daha da genişletmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerine yer verdi.

"ERDOĞAN'IN DAVETİNİ KABUL EDECEĞİM"

Başbakan Merz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte kendisini ziyaret etme yönündeki davetini kabul edeceğim." diye konuştu.