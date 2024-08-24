Son dakika | Almanya Solingen'de bıçaklı katliam! Ölü ve yaralılar var 

24 Ağustos 2024 00:17 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 00:36

Son dakika haberine göre, Almanya'nın Solingen kentindeki göçmen olduğu iddia edilen bir kişi 9 Alman vatandaşını bıçakladı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda zanlı elindeki bıçakla rastgele insanlara saldırdı. Saldırgan olay yerinden kaçarken polis ekipleri olay zanlı bulmak için çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

İlk bilgilere göre, gerçekleşen saldırı sonucunda en az üç kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırının ardından polis yüksek alarm durumuna geçti. Festival iptal edilirken, olay yeri güvenlik kordonu altına alındı ve polis helikopterleri bölgede devriye uçuşlarına başladı.

Haberin ayrıntıları geliyor...