30 Nisan 2024 16:18 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 17:19
Son dakika! Almanya soykırıma ortaklıkla suçlanıyor: UAD kararını açıklıyor
Son dakika haberi... Almanya, Gazze'de soykırıma ortaklıkla suçlanıyor. Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın İsrail'in Gazze saldırılarına siyasi, mali ve askeri destek vererek "soykırımı kolaylaştırdığı" gerekçesiyle Almanya'ya açtığı davada acil tedbir taleplerini reddetti.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) yapılan yazılı açıklamada, Nikaragua'nın Almanya aleyhine 1 Mart'ta açtığı davada, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararın açıklanacağı dava oturumu Hollanda'nın Lahey kentinde başladı.
Divan Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam tarafından okunacak kararda, davanın esasına ilişkin kesin hüküm verilinceye kadar geçecek sürede, Almanya'nın İsrail'e yaptığı silah sevkiyatını durdurmasını isteyen Nikaragua'nın geçici tedbir talepleri hükme bağlanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı