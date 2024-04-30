Son dakika! Almanya soykırıma ortaklıkla suçlanıyor: UAD kararını açıklıyor

30 Nisan 2024 16:18 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 17:19

İsrail UAD'nin soykırımı önlemek için aldığı kararlara meydan okuyor

İsrail UAD'nin soykırımı önlemek için aldığı kararlara meydan okuyor

Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) yapılan yazılı açıklamada, Nikaragua'nın Almanya aleyhine 1 Mart'ta açtığı davada, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararın açıklanacağı dava oturumu Hollanda'nın Lahey kentinde başladı.

Divan Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam tarafından okunacak kararda, davanın esasına ilişkin kesin hüküm verilinceye kadar geçecek sürede, Almanya'nın İsrail'e yaptığı silah sevkiyatını durdurmasını isteyen Nikaragua'nın geçici tedbir talepleri hükme bağlanacak.