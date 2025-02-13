Son dakika | Almanya'da araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Münı̇h şehrinde bı̇r aracın ı̇nsanların arasına daldığı, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Polis departmanından yapılan açıklamada, büyük bir polis operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.

SALDIRI MI KAZA MI?

“BR24”ün haberine göre, bir görgü tanığı, aracın kasıtlı olarak kalabalığın üzerine sürdüğünü söyledi. Fakat sürücünün gaz ile freni mi karıştırdığı yoksa kasıtlı bir saldırıda mı bulunduğu henüz netliğe kavuşmadı.

Polis, sürücünün gözaltına alındığını açıkladı. BILD'in haberine göre, olay öncesinde ateş açıldı.

SENDİKA GREVİ VARDI

Kalabalığın, sendikacıların grevi nedeniyle oluştuğu, bu yüzden alanda çok sayıda insan olduğu öğrenildi. Olayda en az 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan şehirde yarın Münih Güvenlik Konferansı düzenlenecek.