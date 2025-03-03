Son dakika | Almanya'da araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu çok sayıda yaralı olduğu ve polisin bölgede operasyon başlattığı bildirildi.
Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda çok sayıda ağır yaralı olduğu bildirildi.
Polis, şehir merkezinden uzak durmaları yönünde Mannheim sakinlerine çağrı yaptı. Aracın sürücüsünün gözaltına alındığı açıklandı.
İlk edinilen bilgiye göre, Paradeplatz’dan su kulesine doğru hızla ilerleyen siyah bir SUV, kalabalığın arasına daldı. Görgü tanıkları, 1 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti.
Yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, Baden-Württemberg eyaletinin İçişleri Bakanlığı, Katwarn uyarı uygulaması aracılığıyla halka "hayati tehlike arz eden bir durum" uyarısında bulundu.
Ayrıca bir helikopter Mannheim şehir merkezi üzerinde tur attı.
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