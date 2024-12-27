Son dakika | Almanya'da Federal Meclis feshedildi! Erken seçim tarihi belli oldu

27 Aralık 2024 13:13 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 13:27

Son dakika haberi: Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Federal Meclisi feshederek 23 Şubat 2025'te erken seçime gidileceğini duyurdu. Öte yandan anketler, Şansölye Olaf Scholz'un yerini muhafazakar lider Friedrich Merz'in alabileceğini gösteriyor.

Almanya'da hükümet ve muhalefet anlaştı! Erken seçim tarihi belli oldu

Almanya'da hükümet ve muhalefet anlaştı! Erken seçim tarihi belli oldu

Almanya​'da koalisyon hükümetinin çökmesiyle erken seçim​ kararı alındı. Anketler, Olaf Scholz’un yerini muhafazakar lider Friedrich Merz’in alabileceğini gösteriyor. Aşırı sağ AfD partisinin yükselişi ise parlamentodaki dengeleri karmaşık hale getiriyor.

AlmanyaCumhurbaşkanı​ Frank-Walter Steinmeier, Şansölye Olaf Scholz'un üçlü koalisyonunun çökmesinin ardından erken seçimlerin önünü açmak için Cuma günü parlamentonun alt kanadını feshetti.

Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner’in Özgür Demokratlar partisinin koalisyondan ayrılmasıyla yasama çoğunluğunu kaybetti ve bu ay başında parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybetti.

CUMHURBAŞKANI ERKEN SEÇİM TARİHİNİ DUYURDU

Seçim süreci resmen başlarken, anketlere göre Scholz’un yerini alması beklenen muhafazakar lider Friedrich Merz, mevcut hükümeti aşırı düzenlemelerle büyümeyi engellemekle suçladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, yaptığı açıklamada, 23 Şubat 2025'te erken seçime gidileceğini duyurdu.