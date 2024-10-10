Son dakika | Almanya'da silah sesleri: Polis alarma geçti!

10 Ekim 2024 23:39 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 23:57

Son dakika haberi: Almanya'da silah sesleri duyurdu. Polis şüpheli şahsı etkisiz hale getirdi. Olayın ayrıntıları henüz netleşmedi.

Son dakika haberine göre, Almanya’da bir sinema salonunda silah​ seslerinin duyulduğu ve bir kişinin seyircilere saldırdığı iddia ediliyor. Polis​ alarma geçerken, saldırganı etkisiz hale getirdi.

SEYİRCİLERE SALDIRDI

Saldırganın seyircilere çekiçle vurduğu öğrenildi. Saldırıyı düzenleyen kişinin öldürüldüğüne dair de iddialar bulunurken, yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Saldırının bir terör saldırısı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.