Son dakika | Almanya'nın Solıngen kentindeki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi

24 Ağustos 2024 21:30 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 22:00

Son dakika | Almanya Solingen'de bıçaklı katliam! Ölü ve yaralılar var

Son dakika | Almanya Solingen'de bıçaklı katliam! Ölü ve yaralılar var

Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya’da yaşıyor

Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya’da yaşıyor

Son dakika haberine göre, Almanya'nın Solingen kentinde dün gece gerçekleşen ve 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi.

Düsseldorf Savcısı Markus Caspers, dün polis yetkilisi Thorsten Fleiss ile birlikte düzenlediği basın toplantısında 15 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını ve halen aranan saldırganla bir bağı olup olmadığının araştırıldığını belirtmişti. Ayrıca Fleiss, "Saldırganın, insanları boğazlarından hedef almış gibi göründüğünü" ifade etmişti.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Wuppertal Polis Sözcüsü Alexander Kresta ise saldırıda 3 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin ağır yaralandığını ifade etmişti.

FESTİVAL SALDIRISINI DEAŞ ÜSTLENDİ

Alman polisi, saldırı ile bağlantısı olduğu iddiasıyla 15 yaşında bir kişiyi gözaltına aldı. Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi.

DIŞİŞLERİ: TÜRK VATANDAŞLARI ZARAR GÖRMEDİ

Olayın arından Dışişleri Bakanlığı, Düsseldorf Başkonsolosluğu'nun görev bölgesindeki olaya ilişkin, "Mevcut bilgilere göre Almanya’nın Solingen şehrinde 23 Ağustos'ta yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir." açıklamasını yapmıştı.