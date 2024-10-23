Son dakika | Ankara TUSAŞ tesisine terör saldırısının ardından NATO'dan Türkiye'ye destek

23 Ekim 2024 17:54 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 18:17

Son dakika haberi... Ankara'da TUSAŞ tesisinde meydana gelen terör saldırısının ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'dan ilk açıklama geldi. Rutte, Türkiye'nin yanında olduklarını belirttiği açıklamasında ''Her türlü terörü kınadığını'' bildirdi.

Son dakika | TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehit ve yaralılarımız var

Son dakika | TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehit ve yaralılarımız var

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısına NATO​'dan tepki geldi. 3 şehidin, 14 yaralının olduğu terör saldırısına dair NATO Genel Sekreteri Mark Rutte​, Türkiye'nin yanında olduklarını belirttiği şu açıklamayı yaptı:

''Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri endişe verici. Mesajımız net: NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz.''

RUTTE, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Rutte, kendisine NATO'nun desteğini aktardığını belirtti.

TUSAŞ​'A TERÖR SALDIRISI

Ankara'da TUSAŞ'ın Kazan​'daki tesislerinde patlama ve silah sesleri duyuldu. TUSAŞ'a yönelik bir terör saldırısı olduğu ve tesiste silahlı çatışma çıktığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var.''