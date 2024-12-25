Son dakika | Azerbaycan'a ait yolcu uçağı Kazakistan'da düştü

25 Aralık 2024 10:14 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:09

Son dakika haberi: Azerbaycan Havayolları'na ait Bakü-Grozni seferini yapan yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta 72 kişinin bulunduğu, 25 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan​ Havayolları'na ait "Embraer 190" tipi yolcu uçağı​, Aktau şehri yakınlarında düştü. Uçak düştükten sonra alev aldı.

Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi. Kurtarma ekipleri yangına müdahale etti.

6 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Azerbaycan Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğu belirtildi. Kazakistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kazakistan'da düşen yolcu uçağından 25 kişinin sağ kurtulduğu açıklandı.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçakta 37 Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan ve 16 Rusya vatandaşının bulunduğu bildirildi.

Grozni Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakü'den havalanan uçak sis nedeniyle Mahaçkale'ya, daha sonra Kazakistan'ın Aktau kentine yönlendirildi. Uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi.

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