Son dakika | Bağdat'taki askeri üsse roket saldırısı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

01 Ekim 2024 01:41 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 01:42

Son dakika haberine göre, ABD kuvvetlerine ev sahipliği yapan Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir askeri üsse en az iki Katyuşa roketi atıldı.

Bağdat​ Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir askeri üs, en az iki Katyuşa roketiyle hedef alındı. Saldırının nedeni henüz belirlenmedi, ancak bu tür saldırılar, Irak​'taki ABD askeri varlığına yönelik artan gerilimi yansıtıyor. Olayla ilgili detaylar ve sorumlular hakkında bilgi bekleniyor. Son dakika haberinin detayları hazırlanıyor...