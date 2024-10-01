Son dakika | Bağdat'taki askeri üsse roket saldırısı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ekim 2024 01:41 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 01:42
Son dakika haberine göre, ABD kuvvetlerine ev sahipliği yapan Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir askeri üsse en az iki Katyuşa roketi atıldı.
Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir askeri üs, en az iki Katyuşa roketiyle hedef alındı. Saldırının nedeni henüz belirlenmedi, ancak bu tür saldırılar, Irak'taki ABD askeri varlığına yönelik artan gerilimi yansıtıyor. Olayla ilgili detaylar ve sorumlular hakkında bilgi bekleniyor.
Son dakika haberinin detayları hazırlanıyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı