Son dakika | Bakan Fidan'dan dünyaya Lübnan uyarısı: Geniş çatışmayla karşı karşıyayız

25 Eylül 2024 19:56 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 20:16

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan G20 Dışişleri Bakanları toplantısında dikkat çeken uyarılarda bulundu. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın Lübnan'a sıçraması konusunda uyarılarda bulunan Fidan, "Daha geniş bir çatışma riskiyle karşı karşıyayız" dedi.

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan açıkladı: Esad ile görüşmeye hazırız

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan açıkladı: Esad ile görüşmeye hazırız

Son dakika haberine göre, G20​ Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, İsrail'in Gazze​ ve Lübnan​'a yönelik saldırıları hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede geniş bir çatışma riski olduğunu ifade eden Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

"REFORM ÇABALARIMIZA REHBERLİK EDECEKTİR"

"İçinde bulunduğumuz sürekli dönüşüm, derin jeopolitik ayrılıklar ve kalkınma alanında artan eşitsizlikler döneminde, uluslararası kurumların reformu ve yeniden canlandırılması hayati önem taşımaya devam etmektedir.

Kanlı çatışmaların ve uluslararası insancıl hukukun aleni ihlallerinin ortasında, Geleceğin Zirvesi'ni düzenleme konusunda anlamlı bir adım attık. Gelecek Paktı, küresel kurumların reformu çabalarımızda bize rehberlik edecektir.

GAZZE İÇİN SESLENDİ

Bugün, “Küresel Yönetişim Reformu Eylem Çağrısı”nı onaylamak suretiyle, G20 Bakanları olarak bu çabaya olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Gazze'deki kabul edilemez durum, uluslararası toplum için bir uyanış çağrısı teşkil etmelidir. Filistinli kardeşlerimizi açlığa ve katliama mahkum etmeyeceğiz ve sessiz kalmayacağız.

DİKKAT ÇEKEN LÜBNAN ÇAĞRISI

Şu anda çatışmanın Lübnan'a sıçramasıyla karşı karşıyayız ve bunun daha da yayılıp yayılmayacağını bilmiyoruz. Bu nedenle, daha geniş bir çatışma riskiyle karşı karşıyayız.

İsrail’in; Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlileri yok etmeye devam etmesinin, bölgesel istikrar ve uluslararası düzen üzerinde daha geniş etkileri olacaktır.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" ÇAĞRISI

Bu durum, her geçen gün uluslararası sistemin aşınmasına yol açmaktadır. Tam teşekküllü, işlevsel bir Filistin Devleti, Orta Doğu'da barışı sağlamanın tek yoludur. İki devletli çözüm için çabalarımızı güçlendirmeliyiz.

Hiç şüphe yok ki, küresel yönetişim reformunu tartışmak için en uygun yer burasıdır. Birleşmiş Milletler, çok taraflılığı yeniden şekillendirme girişimlerinin başlaması gereken kurumdur. Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi reformu meselesini ele almadan tam anlamıyla işlevsel hale gelemez.

"BM İŞLEVSEL HALE GELMELİ"

Bu durum, her geçen gün uluslararası sistemin aşınmasına yol açmaktadır. Tam teşekküllü, işlevsel bir Filistin Devleti, Orta Doğu'da barışı sağlamanın tek yoludur. İki devletli çözüm için çabalarımızı güçlendirmeliyiz.

Hiç şüphe yok ki, küresel yönetişim reformunu tartışmak için en uygun yer burasıdır. Birleşmiş Milletler, çok taraflılığı yeniden şekillendirme girişimlerinin başlaması gereken kurumdur. Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi reformu meselesini ele almadan tam anlamıyla işlevsel hale gelemez.

"REFORMLAR BM İÇİNDE SINIRLI KALMAMALI"

Çağrımız, daha demokratik, hesap verebilir, temsil gücü yüksek, şeffaf ve etkili bir Güvenlik Konseyi içindir. Çağrımız, bir ülkenin vetosunun diğerlerinin kaderini belirlemediği bir Güvenlik Konseyi içindir.

Bu kritik reformlar yalnızca Birleşmiş Milletler ile sınırlı kalmamalıdır. Aynı zamanda, uluslararası finansal mimariyi ve çok taraflı ticaret sistemini de reforma tabi kılmamız gerekmektedir. Bu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmayı hızlandıracaktır. Geleceğin Zirvesi'nin ve bugün burada gerçekleştirdiğimiz kapsayıcı toplantının, bu yapıcı reformlara giden yolu açmasını umuyoruz. Türkiye, bu doğrultudaki katkılarını sürdürecektir"