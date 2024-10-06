Son dakika | Bakan Fidan'dan kritik temas! Lübnan Başbakanı ile telefonda görüştü

06 Ekim 2024 14:23 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 15:24

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bugün (6 Ekim) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'dan ABD'de diplomasi trafiği: ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Bakan Fidan'dan ABD'de diplomasi trafiği: ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, İsrail’in saldırıları çerçevesinde Lübnan’daki son gelişmeler ve insani durum hakkında bilgi alırken, Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda Türkiye’nin destek vermeye hazır olduğunu aktardı.

"BİR AN ÖNCE SONA ERMELİ"

İsrail’in yayılmacı bir anlayışla sürdürdüğü savaşın küresel düzeyde olumsuz yansımaları olacağını kaydeden Fidan, İsrail saldırılarının bir an önce sona ermesi ve "istilacı İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi" gerektiğini belirtti.