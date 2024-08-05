Son dakika | Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina istifa edip ülkeyi terk etti

05 Ağustos 2024 12:41 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:54

Bangladeş’te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina’nın istifasını isteyen binlerce kişi sokaklara akın etti.

KARDEŞİYLE BİRLİKTE DAHA GÜVENLİ BİR YERE GEÇTİ

Bangladeş'te hükümet karşıtı göstericilerin Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastığı bildirildi. Yerel basın ve BBC'nin haberine göre binlerce kişi, Başbakan Hasina'nın başkent Dakka'daki resmi konutuna girdi.

Hasina'nın, kız kardeşi Şeyh Rehana eşliğinde askeri helikopterle "daha güvenli bir yere" geçtiği bildirildi.

Şeyh Hasina istifa edip ülkeden ayrıldığı da kaydedildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Hükümet yerel saatle 18.00'den itibaren ülke genelinde "süresiz" sokağa çıkma yasağı ilan ederken, ayrıca kamu güvenliğini sağlamak amacıyla pazartesi, salı ve çarşamba günleri olmak üzere 3 günlük resmi tatil ilan etti. Bu süre zarfında iş yerlerinin, mahkemelerin, bankaların, borsa ve finans kuruluşlarının kapalı olacağı belirtildi.