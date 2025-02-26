Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Son dakika | Barış zirvesi için sıradaki durak Türkiye! Rus ve ABD'li yetkililer yarın İstanbul'a geliyor

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, basın toplantısında ABD ve Rusya'nın Ukrayna barış görüşmelerini müzakere etmek üzere 27 Şubat'ta İstanbul'da buluşacaklarını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 14:40

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan basın toplantısında ABD ve Rusya'nın Ukrayna barış görüşmelerini müzakere etmek üzere 27 Şubat'ta İstanbul'da buluşacaklarını duyurdu.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da, Rusya ve ABD heyetlerinin Perşembe günü İstanbul'da bir araya gelerek diplomatik temsilciliklerini nasıl yeniden kuracaklarını görüşeceklerini söyledi.

"TÜRKİYE, BÖLGENİN GÜÇLÜ VE ÖNEMLİ BİR ÜLKESİ"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına ilişkin görüşmelere dair basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin, savaşın başından bu yana tutumunun bir an önce bu yok edici savaşın durması yönünde olduğunu ifade etti.

Fidan, bu konuda hem stratejik hem taktik düzeyde girişim, çalışma ve temasların olduğunu ancak taraflar arasında bugüne kadar bir mesafe katedilemediğini aktararak bugün itibarıyla yeni ABD yönetimiyle yeni bir dinamiğin başladığını söyledi.

Halihazırda ilgili taraflar arasında dolaylı görüşme trafiği olduğuna işaret eden Fidan, bütün aktörlerin birbiriyle konuştuğunu belirtti.

Hakan Fidan, muhtemel bir ateşkes anlaşmasının şartlarının ve devamlılığının nasıl mümkün olacağının, bu ateşkes anlaşmasının bir barış anlaşmasına dönüp dönemeyeceğinin, döndüğü takdirde bunun şartlarının ne olabileceğinin ve savaş bir ateşkesle durdurduğu zaman bunun devamlılığını sağlayacak güvenlik garantilerinin ne olacağı üzerine yoğun bir temas trafiği yürütüldüğünü aktardı.

"TÜRKİYE SAVAŞI'NIN SONLANMASINDA ÖNEMLİ ROLLER OYNAYACAK"

Bu konuda Türkiye'nin rolüne ilişkin Bakan Fidan, "Türkiye, bölgenin güçlü ve önemli bir ülkesi. Barışın hayata geçirilmesinde, devamlılığında, ateşkesin muhafazasında muhakkak önemli roller oynayacaktır. Bu yönde Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

MOSKOVA'NIN WASHINGTON'DA BÜYÜKELÇİSİ YOK

Bir önceki elçi Anatoly Antonov'un geçtiğimiz Ekim ayında görevinden ayrılmasından bu yana Moskova'nın Washington'da büyükelçisi bulunmuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, üst düzey ekiplerin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin bir parçası olarak ülkelerin Washington ve Moskova'daki diplomatik misyonlarını yeniden kurmak için çalışacağını söyledi.

AÇIKLAMALAR TÜRKİYE SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Geçen hafta Çarşamba günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ankara ziyareti esnasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin daha önce de ateşkes görüşmelerine ev sahipliğini yaptığını ve bir arabulucu olarak görev yapmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise, Ankara'da Fidan'la görüştükten sonra Türkiye'nin barış için gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtmişti.

Bu açıklamalardan sonra bir NATO ülkesi olması sebebiyle arabulucu olarak Türkiye'nin bulunmasına çekimserlikle yaklaşan Rusya'nın, Türkiye'de ABD ile görüşmesi kaçınılmaz bir hale geldi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasını savunan ve Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekleyen Türkiye'nin, Rusya ve ABD'nin bulunduğu Ukrayna - Rusya barış görüşmelerine ev sahipliği yapacak olması, Rusya'nın tutumunu yumuşatması olarak yorumlanabilir.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.