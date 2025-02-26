Son dakika | Barış zirvesi için sıradaki durak Türkiye! Rus ve ABD'li yetkililer yarın İstanbul'a geliyor

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, basın toplantısında ABD ve Rusya'nın Ukrayna barış görüşmelerini müzakere etmek üzere 27 Şubat'ta İstanbul'da buluşacaklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan basın toplantısında ABD ve Rusya'nın Ukrayna barış görüşmelerini müzakere etmek üzere 27 Şubat'ta İstanbul'da buluşacaklarını duyurdu.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da, Rusya ve ABD heyetlerinin Perşembe günü İstanbul'da bir araya gelerek diplomatik temsilciliklerini nasıl yeniden kuracaklarını görüşeceklerini söyledi.

"TÜRKİYE, BÖLGENİN GÜÇLÜ VE ÖNEMLİ BİR ÜLKESİ"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına ilişkin görüşmelere dair basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin, savaşın başından bu yana tutumunun bir an önce bu yok edici savaşın durması yönünde olduğunu ifade etti.

Fidan, bu konuda hem stratejik hem taktik düzeyde girişim, çalışma ve temasların olduğunu ancak taraflar arasında bugüne kadar bir mesafe katedilemediğini aktararak bugün itibarıyla yeni ABD yönetimiyle yeni bir dinamiğin başladığını söyledi.

Halihazırda ilgili taraflar arasında dolaylı görüşme trafiği olduğuna işaret eden Fidan, bütün aktörlerin birbiriyle konuştuğunu belirtti.

Hakan Fidan, muhtemel bir ateşkes anlaşmasının şartlarının ve devamlılığının nasıl mümkün olacağının, bu ateşkes anlaşmasının bir barış anlaşmasına dönüp dönemeyeceğinin, döndüğü takdirde bunun şartlarının ne olabileceğinin ve savaş bir ateşkesle durdurduğu zaman bunun devamlılığını sağlayacak güvenlik garantilerinin ne olacağı üzerine yoğun bir temas trafiği yürütüldüğünü aktardı.

"TÜRKİYE SAVAŞI'NIN SONLANMASINDA ÖNEMLİ ROLLER OYNAYACAK"

Bu konuda Türkiye'nin rolüne ilişkin Bakan Fidan, "Türkiye, bölgenin güçlü ve önemli bir ülkesi. Barışın hayata geçirilmesinde, devamlılığında, ateşkesin muhafazasında muhakkak önemli roller oynayacaktır. Bu yönde Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

MOSKOVA'NIN WASHINGTON'DA BÜYÜKELÇİSİ YOK

Bir önceki elçi Anatoly Antonov'un geçtiğimiz Ekim ayında görevinden ayrılmasından bu yana Moskova'nın Washington'da büyükelçisi bulunmuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, üst düzey ekiplerin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin bir parçası olarak ülkelerin Washington ve Moskova'daki diplomatik misyonlarını yeniden kurmak için çalışacağını söyledi.

AÇIKLAMALAR TÜRKİYE SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Geçen hafta Çarşamba günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ankara ziyareti esnasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin daha önce de ateşkes görüşmelerine ev sahipliğini yaptığını ve bir arabulucu olarak görev yapmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise, Ankara'da Fidan'la görüştükten sonra Türkiye'nin barış için gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtmişti.

Bu açıklamalardan sonra bir NATO ülkesi olması sebebiyle arabulucu olarak Türkiye'nin bulunmasına çekimserlikle yaklaşan Rusya'nın, Türkiye'de ABD ile görüşmesi kaçınılmaz bir hale geldi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunmasını savunan ve Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekleyen Türkiye'nin, Rusya ve ABD'nin bulunduğu Ukrayna - Rusya barış görüşmelerine ev sahipliği yapacak olması, Rusya'nın tutumunu yumuşatması olarak yorumlanabilir.

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