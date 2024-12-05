Son dakika | Beşar Esad bir şehri daha kaybediyor! Suriye'de muhalif örgütler Hama'nın kapısına dayandı, tek çıkış yolu kaldı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı, Reuters, İhlas Haber Ajansı

05 Aralık 2024 09:36 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:37

Suriye'de Beşar Esad karşıtı silahlı örgütler, Halep ve İdlib'in ardından Hama'nın kapısına dayandı. Hama'ya 3-4 kilometre kala rejim güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Hama, muhalif güçler tarafından 3 yerden kuşatıldı tek bir çıkış noktası kaldı. Başkan Esad ise kan kaybetmeye devam ediyor. Çatışmalarda bir komutanının yaralandığı belirtildi. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

05.12.2024 09:14 EN AZ 100 REJİM ASKERİ ÖLDÜ Fransız Haber Ajansı AFP, Hama​'nın çevresinde yaşanan çatışmalar sürerken en az 100 rejim askerinin öldüğünü duyurdu. 05.12.2024 08:12 HAMA 3 YERDEN KUŞATILDI TEK ÇIKIŞ KALDI Hama şehrinim kontrolünü muhalif silahlı örgütlere bırakmak istemeyen güçler, karşı saldırılarını sürdürüyor. AFP haber ajansı, silahlı örgütlerin ilk başlarda çok fazla direnişle karşılaşmadığını fakat Hama'nın çevresinde çetin çatışmalar yaşandığını yazdı. Kent 3 yoldan kuşatma altında tek çıkışın Humus'a doğru olduğu belirtiliyor. 05.12.2024 07:08 ESAD'IN KOMUTANI YARALANDI Beşar Esad rejiminin 25. Tümen Komutanı Tuğgeneral Suheyl Hassan, Hama şehir merkezi yakınlarındaki çatışmalarda yaralandı. Suriye'de şimdiye kadar birçok katliama adı karışan Hassan'ın rejim karşıtı grupların 25. Tümen'in ana karargahı Zırhlı Birlikler Okulu'na yaptığı saldırıda yaralandığı belirtildi. 05.12.2024 06:05 EN AZ 20 KÖY HTŞ'NİN ELİNDE Esad karşıtı Heyet Tahrir Eş-Şam örgütü, Hama'nın çevresindeki en az 20 köyde kontrolü ele geçirdi: Pasif, Elcid, El-Kreyyım, Hamr, Suruc, Es-Sa'n, Şeyh Hilal, El-Mecdel, Tel Bicu, Soubin, Zor El-Nasiriye, Zor El-Mesalik, El-Hacame, Zor Ec-Cerabiyat, El-Naura, El-Mubarakat, Resm El-Bağl, Avveyce, El-Ayur ve Kasun Ec-Cebel köyleri Zırhlı Birlikler Okulu, Hattap cephaneliği, Suruc Askeri Üssü ve 25. Tugay 05.12.2024 06:03 MUHALİFLER HAMA'NIN KAPISINA DAYANDI Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtları, Halep ve İdlib'in ardından Hama'ya yöneldi. Muhalif silahlı örgütler, Hama'nın 3-4 kilometre yakınına kadar geldi. Rejim güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İlgili Haberler İran'dan Suriye'ye destek! 'Şam isterse asker gönderebiliriz' Son dakika | Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtları Hama'ya ilerliyor! SMO Tel Rıfat'ın ardından Münbiç'e yöneldi